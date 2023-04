Efteling

Nostalgische fietsmolen na bijna 35 jaar terug in de Efteling

De Efteling heeft een bijzondere historische attractie in huis gehaald. Een oude fietsmolen, die in de jaren tachtig te vinden was in de speeltuin bij het Anton Pieckplein, wordt na bijna 35 jaar afwezigheid weer opgebouwd in het park. Efteling-bezoekers kunnen de nostalgische carrousel de komende tijd vinden tussen de Grote Zweefmolen en de Vlindermolen.



Looopings meldde in maart al dat de fietsmolen gerestaureerd werd door de Utrechtse decorbouwer Schaalwerk. Toen ging ook al het gerucht dat de attractie terug naar de Efteling zou gaan, al kon een woordvoerder dat nog niet bevestigen. "Dit is nog verre van definitief, er is nog geen beslissing over genomen", zei hij.

Inmiddels is het plan wél zeker, legt de voorlichter uit. "Er was toen nog niet bekend of we de fietsmolen hier konden plaatsen." De molen wordt gehuurd als museumstuk: vanwege aangescherpte veiligheidsnormen kunnen bezoekers er anno 2023 geen ritje meer in maken.



Poppenkastvoorstelling

De Efteling besteedt dit voorjaar volop aandacht aan het Anton Pieckplein. In het Efteling Museum is binnenkort een expositie over het werk van Anton Pieck te zien. De Kleine Zweefmolen wordt voorzien van enkele nieuwe beelden. Bij de Vermolencarrousel introduceert men nieuwe muziek. Verder kunnen bezoekers weer kijken naar een poppenkastvoorstelling, net als vroeger.