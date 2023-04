Parc Astérix

Video: zo werkt de ingenieuze wissel bij de nieuwe lanceerachtbaan in Parc Astérix

De nieuwe lanceerachtbaan Toutatis in Parc Astérix bevat een spectaculair element. Treinen worden vooruit, achteruit en weer vooruit gelanceerd. Bijzonder is dat dit niet bij aanvang van de rit gebeurt, maar verderop in de baan. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt gebruikgemaakt van een ingenieuze wissel. Een video laat zien hoe het systeem werkt.



Zodra een trein het lanceergedeelte heeft bereikt, wordt een baandeel onmiddellijk verplaatst. Een bocht maakt plaats voor een recht stuk rail. Daardoor kan het voertuig, na een voorwaartse lancering richting een heuvel, weer achterwaarts terugkomen. Een lancering achteruit zorgt ervoor dat de trein 51 meter omhoog wordt gebracht.

Door de zwaartekracht zakt de trein vervolgens vooruit naar beneden, voor een tweede voorwaartse lancering richting de heuvel. Dit keer wordt de 45 meter hoge heuvel wel gehaald. Zodra een trein over dat punt heen is, moet de zogeheten switch track direct weer verplaatst worden. Anders zou de volgende trein immers van de baan af rijden.



Desastreus

Fabrikant Intamin spreekt over een "zeer geavanceerde dynamic switch". Het inventieve concept maakt gebruik van heel veel sensoren om een crash te voorkomen. Als het systeem niet zou functioneren, zijn de gevolgen desastreus. Zodra de wissel bijvoorbeeld hapert na de eerste lancering vooruit, zal de trein onmiddellijk stilgezet moeten worden op het gedeelte achteruit.



Multi-launch coaster Toutatis ging afgelopen weekend open voor het grote publiek. Naast het sensationele lanceerelement bevat de attractie een extra lancering en drie inversies. De topsnelheid bedraagt volgens het Franse pretpark 110 kilometer per uur. Passagiers zijn tijdens de rit maar liefst 23 keer gewichtsloos.