Disneyland Paris

Merkwaardig entertainment: angstaanjagende paashazen wandelen door Disneyland Paris

Halloween valt dit jaar vroeg in Disneyland Paris. Bezoekers van het Franse Disney-resort worden tijdens de paasdagen geconfronteerd met opvallend angstaanjagende paashazen. In uitgaansgebied Disney Village liepen onaangekondigd enkele entertainers rond met halve haasmaskers, inclusief opengesneden ogen en een menselijke mond.



Verder droegen de huiveringwekkende hazen blauwe pakjes met hoedjes, witte handschoenen en tasjes. Ook hadden ze een wortel in hun handen. Hoewel de personages bedoeld waren als kinderact, zouden ze door hun sinistere uitstraling en maniakale blik niet misstaan in een horrorfilm.

Het entertainment in Disney Village wordt doorgaans niet verzorgd door Disney zelf, maar door externe partijen. Echte Disney-figuren laten zich er in principe niet zien. Er waren voorheen wel twee horecagelegenheden met Disney-karakters: Café Mickey en Buffalo Bill's Wild West Show, maar die zijn allebei verdwenen.