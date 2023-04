Walibi Belgium

Boottocht Walibi Belgium buiten bedrijf door kapotte kabel

Een klassieke attractie in Walibi Belgium is langdurig buiten gebruik vanwege een defect. Bij boottocht Gold River Adventure ging de kabel kapot die de boten onder water met elkaar verbindt. Daarom kunnen bezoekers tot nader order geen vaartocht maken, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



De voorlichtster spreekt over een "gerafelde kabel". "Onze technische teams hopen deze zo spoedig mogelijk te herstellen, zodat de attractie snel weer operationeel kan zijn." Bootjes liggen op dit moment los in de vijver.

Het pretpark in Waver is sinds zaterdag 1 april weer open voor publiek. De sluiting wordt op dit moment niet vermeld op de Walibi-website.



Piketpaaltjes

Gold River Adventure opende in 1978. Daarmee is het de oudste nog bestaande attractie in het park. In de loop der jaren heeft de boottocht verschillende namen en thema's gekend. Mogelijk gaat er binnenkort weer iets veranderen, want in de omgeving van de attractie zijn piketpaaltjes verschenen. Die houden in ieder geval geen verband met de tijdelijke sluiting, aldus de woordvoerster.