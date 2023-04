Efteling

Efteling-bezoeker onwel bij rookruimte: traumahelikopter opgeroepen

Bij een calamiteit in de Efteling is aan het einde van de ochtend een vrouw onwel geworden. Dat gebeurde bij de rookruimte in de buurt van pannenkoekenrestaurant Polles Keuken. De hulpdiensten werden maandagmiddag om 11.50 uur opgeroepen. Even later kwam ook een traumahelikopter ter plaatse.



Een gedeelte van het attractiepark, bij de Pardoes Promenade, werd afgesloten. Bezoekers die op tweede paasdag in de Efteling waren, konden de zogeheten lifeliner zien landen op de Speelweide. Dat is het grasveld tussen het Anton Pieckplein en bootjesmolen Sirocco. Het slachtoffer is even voor 13.00 uur met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een Efteling-voorlichter heeft geen informatie over hoe het nu met de vrouw gaat. Wel is duidelijk dat de Efteling-beveiliging en de politie vanmiddag een man hebben meegenomen die verdovende middelen in zijn bezit had. Mogelijk heeft hij iets met de situatie te maken. Dat wordt nog onderzocht.



Rookzone

Volgens onbevestigde berichten is de vrouw zwanger en zou ze onwel zijn geworden door de verdovende middelen. Een woordvoerster van de politie kan daar in gesprek met Looopings op dit moment ook nog geen uitsluitsel over geven. Over een aanhouding is nog niets bekend.



De rookzone in kwestie, gelegen bij de zij-ingang van het Sprookjesbos, is een tijdje dicht geweest voor onderzoek. Ook de toiletten ernaast werden gesloten. Inmiddels is dat gedeelte weer toegankelijk en kan er weer gerookt en getoiletteerd worden.