Efteling viert 25-jarig bestaan Vogel Rok met nieuwe pin en nostalgische muziek

De Efteling staat stil bij het zilveren jubileum van Vogel Rok. Om te vieren dat de bekende overdekte achtbaan vandaag precies 25 jaar bestaat, is een speciale pin uitgebracht. Die bestaat uit het logo van de attractie, met daaronder een vaandel en de tekst "25 jaar".



Het souvenirtje is voor 6 euro verkrijgbaar bij In den Ouden Marskramer, de souvenirwinkel bij de in- en uitgang van het Sprookjesbos. De Efteling heeft de komst van de pin niet vooraf aangekondigd. Dat lijkt een nieuwe tactiek te zijn, om lange rijen en chaos te voorkomen. Volgens het park is sprake van "een ruime oplage".

Vogel Rok opende op 9 april 1998. Rok is de naam van een reusachtig grote vogel uit de Sprookjes van 1001 Nacht. De 20 meter hoge rollercoaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma haalt een topsnelheid van 65 kilometer per uur. Sinds vorig jaar hoort de attractie bij het themagebied Wereld van Sindbad.



Lasershow

Bezoekers worden nog verrast met een ander jubileumcadeau. In het station van de achtbaan is de komende tijd enkele uren per dag oude muziek te horen. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan draait de Efteling het nummer Standing in Motion van de Griekse componist Yanni. Die soundtrack werd van 1999 tot 2001 gebruikt voor een lasershow in de wachtrij van Vogel Rok.