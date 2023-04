Bellewaerde Park

Treintje ontspoord in tijgerverbijf Bellewaerde Park: bezoekers geëvacueerd

In het Belgische pretpark Bellewaerde Park is vanmiddag het treintje ontspoord dat door de verblijven van de tijgers en leeuwen rijdt. Een wagon van de zogeheten Bengal Express liep uit de rails. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractie- en dierenpark in Ieper aan Looopings.



Passagiers vertellen aan Looopings dat het 25 minuten duurde voordat iedereen geëvacueerd was. Er zou in de tussentijd niet gecommuniceerd zijn en Bellewaerde heeft niet gezorgd voor compensatie. Volgens de voorlichter nam de ontruiming een kwartier in beslag.

"De trein is ontspoord in het doorgangsgedeelte tussen de leeuwen en tijgers", aldus de woordvoerder. Inzittenden konden veilig uitstappen, zonder dat ze bang hoefde te zijn voor loslopende tijgers. "Er werd vastgesteld dat een onderdeel van het spoor beschadigd is geraakt tijdens de renovatiewerken van de voorbije weken."



Wandelplatform

De gebieden met tijgers en leeuwen in de India-zone zijn de afgelopen periode grondig opgeknapt. Bellewaerde Park installeerde er een groot wandelplatform, zodat de diersoorten ook van dichtbij te spotten zijn zonder een treinrit te maken. Men verwacht dat het herstellen van het spoor twee dagen in beslag zal nemen.