Parc Astérix

Foto's: dit is Festival Toutatis, het nieuwe themagebied van Parc Astérix

De sensationele nieuwe lanceerachtbaan van Parc Astérix staat niet op zichzelf. Rond multi-launch coaster Toutatis werd een volledig themagebied aangelegd met de naam Festival Toutatis. Bezoekers betreden een vrolijk Gallisch dorpje waar de god Toutatis vereerd wordt. Een uitgebreide fotoreportage van Looopings laat zien wat er allemaal te beleven valt.



De achtbaan en het omliggende themadeel werden ontworpen door Kaeru Theme Park Design, het bedrijf van tekenaar Julien Bertévas en 3D-ontwerper Jef Preti. Volgens het verhaal ondergaan waaghalzen een ritueel om aan Toutatis te bewijzen dat ze moedig zijn. Dat kan door plaats te nemen in karretjes voor een doldwaze rit met vier lanceringen - zowel vooruit als achteruit - en drie inversies.

Met een topsnelheid van 110 kilometer per uur en een maximale hoogte van 51 meter is Toutatis de snelste en hoogste achtbaan van Frankrijk. Het station werd vormgegeven als een grote grafheuvel met stenen en gras. De wachtrij loopt onder bobsleebaan La Trace du Hourra door.











Knipogen

Zoals we van Parc Astérix gewend zijn, staan de decorstukken vol met lollige teksten en knipogen naar de stripverhalen van Asterix en Obelix. De beschermgod wordt vereerd met een gigantisch standbeeld in het hart van het gebied.



Voor wie de coaster van fabrikant Intamin te hoog gegrepen is, zijn er nog twee andere attracties. Chez Gyrofolix, een nebulaz-molen van leverancier Zamperla, bevindt zich op een heuvel naast de achtbaan. De molen bestaat uit vier draaiende armen die rakelings langs elkaar bewegen. Daarnaast is er een speeltuin voor kinderen: Sanglier d'Or, met als blikvanger een gigantisch geel houten zwijn.











Hamburgers

Een hapje eten kan bij restaurant Au Dolmen Gourmand, waar voornamelijk hamburgers op het menu staan. Bij de uitgang van de achtbaan bevindt zich de souvenirwinkel Boutique Toutatis. Het assortiment bestaat onder andere uit beeldjes, knuffels, mokken, magneten en pins.



Verder kunnen bezoekers hier hun actiefoto aanschaffen. Ook zijn er bijzondere Toutatis-munten van 130 euro per stuk. Veel Toutatis-producten worden eveneens verkocht bij een speciaal souvenirkraampje.