Walibi Holland

Walibi-attractie Blast weer in de problemen: tot nader order dicht

De attractie Blast in Walibi Holland blijft een probleemkindje. Vorig jaar was de thrillride in themagebied Wilderness al meermaals langdurig buiten gebruik vanwege technische mankementen. In 2023 functioneert de schommelende bank nog steeds niet vlekkeloos.



Het pretpark ging vrijdag 7 april weer open na een maandenlange wintersluiting. Voorlopig staat Blast echter stil. De attractie wordt vermeld op de onderhoudspagina op walibi.nl. Het is nog niet duidelijk wanneer het probleem verholpen kan worden. Volgens Walibi is de openingsdatum "nader te bepalen".

Blast is een attractie van het type top spin, in 2000 gebouwd door de Duitse fabrikant Huss Park Attractions. Veel andere Europese parken hebben de afgelopen jaren afscheid genomen van dergelijke rides, omdat reserveonderdelen vandaag de dag moeilijk te krijgen zijn. Walibi laat het apparaat vooralsnog gewoon staan.



Kindergebied

Bezoekers van Walibi Holland moeten de komende periode ook een kleine attractie missen. Zenko's Graffiti Shuttle, de draaiende bus in kindergebied Walibi Play Land, is eveneens niet operationeel vanwege een technisch probleem.