Ontslagen Plopsa-directeur blijft bestuurder bij pretparkontwikkelaar

Steve Van den Kerkhof werd afgelopen maand aan de kant gezet als algemeen directeur van de Plopsa Group, maar hij blijft zich bezighouden met de pretparkwereld. Momentum Leisure, het Nederlandse bedrijf dat attractieparken ontwikkelt in Oost-Europa, kiest ervoor om Van den Kerkhof aan boord te houden als bestuurder. Dat bevestigt Momentum-directeur Martijn van Rheenen aan Looopings.



Momentum Leisure is met 79 procent meerderheidsaandeelhouder van de Majaland-parken in Polen: Majaland Kownaty en Majaland Warsaw. Plopsa bezit de resterende 21 procent. Een derde locatie, Majaland Gdansk, is momenteel in aanbouw. Verder is het de bedoeling om naast Majaland Warsaw een waterpark te realiseren. En daar blijft het niet bij: de komende jaren wil Momentum vele tientallen miljoenen euro's investeren in nog meer bestemmingen in Polen en Roemenië.

Daarbij kan Momentum de expertise van de voormalig Plopsa-baas goed gebruiken, vertelt Van Rheenen. "Plopsa is voor ons een belangrijke business partner, maar het is feitelijk wel een ander bedrijf", legt hij uit. "Hun besluit om te stoppen met Steve Van den Kerkhof is geheel aan hen. Voor ons, als Momentum Leisure, is Steve op de eerste plaats een mens en een bestuurder en die dienen we ook te beschermen."



Gewenst en nodig

Bij Plopsa moest Van den Kerkhof vertrekken na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Hij zou samen met twee collega's zorgen voor een verziekte werksfeer door zijn kantoorpersoneel slecht te behandelen. De oud-directeur heeft dat altijd ontkend. "Het enige dat we er op dit moment over kwijt willen is dat het gewenst is dat Steve blijft en dat het nodig is dat Steve blijft", aldus Van Rheenen.



Om die reden blijft Momentum achter hem staan. De Nederlandse firma heeft grootse toekomstplannen voor Centraal- en Oost-Europa. Het investeringsbudget van Momentum wordt verhoogd van 150 miljoen euro naar 300 miljoen euro. Er zijn plannen voor in totaal tien parken, waarvan er zeven al concreet zijn. Twee ervan zijn waterparken. Naast Polen wordt ook gekeken naar de Roemeense regio Boekarest.



Nieuwe thema's

De bestaande Momentum-parken in Polen draaien om Studio 100-karakters als Maja de Bij en Wickie de Viking. Daarvoor is een licentie afgesloten met het Vlaamse entertainmentbedrijf, die loopt tot en met 2042. In Majaland Gdansk wordt ook gekozen voor nieuwe thema's als De Smurfen. Majaland Kownaty en Majaland Warsaw zullen dit jaar aangevuld worden met nieuwe thema's.



"Ook voor de twee geplande waterparken komen we met unieke concepten, die later nog onthuld zullen worden", zegt Van Rheenen. Verder denkt men aan overnachtingsmogelijkheden. Momentum Leisure geeft aan dat de groeistrategie mogelijk is door de inbreng van nieuw kapitaal. Daardoor is de hulp ingeroepen van aandeelhouders. Men maakt verder geen gebruik van externe financiering van bijvoorbeeld banken.