Futuroscope

Paniek in Frans pretpark: karretje van achtbaan vliegt in brand

In het Franse pretpark Futuroscope is vrijdagochtend grote paniek uitgebroken bij een achtbaan. Een trein van de rollercoaster Objectif Mars vloog na afloop van een ritje in brand. Volgens het park werd het vuur veroorzaakt door een defecte lithiumbatterij in het tweede karretje van een trein.



Het incident gebeurde om 10.16 uur. Vervolgens is de attractie onmiddellijk stilgelegd. Op videobeelden is een hoop geschreeuw te horen. Om 10.20 uur werden alle bezoekers geëvacueerd. "De brand was snel onder controle dankzij onze teams ter plaatse", meldt Futuroscope in een verklaring. Twee inzittenden raakten gewond.

De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. "We houden contact over hun gezondheidssituatie en geven hen onze volledige steun." Andere aanwezigen werden opgevangen door medewerkers. Het management realiseert zich naar eigen zeggen dat het ongeluk "veel emoties oproept".



Speciale effecten

Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Objectif Mars opende in 2020. Het gaat om een spinning coaster met speciale effecten, geleverd door fabrikant Intamin. Volgens het verhaal betreden bezoekers een trainingscentrum voor astronauten, waar ze verschillende tests moeten uitvoeren om te bewijzen dat ze klaar zijn voor een missie naar Mars.



Treinen halen een topsnelheid van 55 kilometer per uur. De bouw kostte 22 miljoen euro. Objectif Mars blijft tot nader order gesloten. "De achtbaan wordt dagelijks gecontroleerd en onderhouden op basis van aanbevelingen van de leverancier", belooft Futuroscope. Het park hoort bij de Franse groep Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix.