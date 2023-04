Efteling

Efteling brengt eigen lp op de markt

De Efteling komt met een nostalgisch souvenir. Vanaf zaterdag 22 april kunnen bezoekers een nieuwe Efteling-lp mee naar huis nemen. Daarop staan zestien bekende melodieën uit het attractiepark. Het gaat niet om een gelimiteerd product: volgens de Efteling blijft de lp in het assortiment.



De titel luidt Wonderlijke Klanken. Op de A-kant van de langspeelplaat staan acht nummers: de welkomstmuziek van het entreegebied, De Indische Waterlelies, De Rode Schoentjes, het Harem-thema van Fata Morgana, Villa Volta, Raveleijn, de Opstaphaven-scène van De Vliegende Hollander en de Piraña.

De B-kant bestaat uit Carnaval Festival, Kastelenrijk uit Droomvlucht, De Magische Klok, Max & Moritz, Joris en de Draak, Baron 1898, Vogel Rok en Symbolica. De introductiedatum is bewust gekozen: op 22 april is het Record Store Day. Om 11.00 uur wordt het startseizoen gegeven voor de verkoop.



Hoorspelen

Tussen 1970 en 1986 bracht de Efteling ook al een reeks lp's uit onder de noemer Sprookjes van de Efteling. Daarop stonden hoorspelen en liedjes van sprookjes. In 1987 verscheen de lp Muziek van de Efteling.