Movie Park Germany

Nieuw bagagesysteem Movie Park-achtbaan werkt diefstal in de hand: 'We zoeken een oplossing'

Movie Park Germany heeft een nieuw bagagesysteem ingevoerd bij de overdekte achtbaan Van Helsing's Factory. Voorheen moesten bezoekers hun tas achterlaten in het station van de rollercoaster. Om de snelheid van het in- en uitstappen te verhogen, werd afgelopen winter een rolband geĆÆnstalleerd.



Bezoekers kunnen hun tas daarop achterlaten, voorafgaand aan de rit. Vervolgens wordt de bagage van met de transportband naar de uitgang gebracht. De wachtrij is deels opnieuw ingedeeld.

Men laat de spullen dus onbeheerd achter. In de praktijk zorgt het nieuwe systeem af en toe voor problemen, omdat het diefstal in de hand blijkt te werken. Online wordt geklaagd dat er tassen zijn gestolen. In principe kan iedereen een tas naar keuze meenemen, zonder controle.



Onhoudbaar

"Onze belangrijkste motivatie was om de operationele procedure te versnellen en om wachttijden te verminderen", vertelt een woordvoerder van het Duitse pretpark aan Looopings. "Maar we zijn ons ervan bewust dat het nieuwe tassensysteem leidt tot diefstal. Dit is natuurlijk onhoudbaar, dus we zoeken naar een oplossing."



Movie Park overweegt momenteel om camerabewaking te installeren, aldus de voorlichter. "Zodat we de handelingen kunnen monitoren. Dat is nu een lopend proces." Tot die tijd kunnen bezoekers beter geen waardevolle spullen achterlaten tijdens een rit in Van Helsing's Factory. Het meenemen van tassen in de karretjes is niet toegestaan.