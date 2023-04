Attractiepark Toverland

Video: bekijk Aqua Bellatores, de nieuwe parkshow van Toverland

De nieuwe parkshow van Toverland draait om zeerovers die een idyllisch havenstadje onveilig maken. In Aqua Bellatores wordt een vrolijk zomerfeest bruut verstoord door een groep boze watermagiërs. Zij stelen een belangrijke toverstaf, om zo de macht te kunnen grijpen. Vervolgens moeten de bewoners alles op alles zetten om het tij te keren.



Ze krijgen hulp van een nieuw gezicht: octopus Joey. De productie, die vorige week in première ging, is tot eind augustus dagelijks te zien in entreegebied Port Laguna. In het decor zijn 32 watervallen en zeventien fonteinen verwerkt. Enkele vloedgolven vormen het hoogtepunt van de voorstelling.

Daarvoor worden tijdens de show achter het decor grote bakken met water omgekieperd. Voor de decorstukken schakelde Toverland de Brabantse firma Create in, onder meer bekend van zomerfestival Efteling Wonderland uit 2022. De vaste muziekpartner IMAscore verzorgde de soundtrack, het bedrijf Falcon Entertainment levert de stuntmensen.



Voorganger

Op het podium stond oorspronkelijk ook een groot standbeeld, maar dat element is beschadigd geraakt door een golf. Het onderdeel wordt momenteel verstevigd. Toverland is van plan om het decor van Aqua Bellatores meerdere jaren te gebruiken. De voorganger, duikvoorstelling The Battle of Port Laguna, hield het vier jaar vol.