Veel kritiek op kortingsactie Walibi Holland: goedkope tickets na een uur op

Walibi Holland krijgt online veel commentaar naar aanleiding van een zeer chaotisch verlopen ticketactie. Het pretpark beloofde entreekaarten te verkopen voor 14 euro per stuk, 67 procent minder dan het reguliere tarief. Nadat de initiële actie op zaterdag 1 april volledig in de soep liep door de enorme drukte, werd een nieuwe datum geprikt: donderdag 6 april.



Tussen 16.00 en 18.00 uur zou het alsnog mogelijk zijn om voordelige kaartjes te bestellen. Omdat de ticketshop de grote drukte klaarblijkelijk niet aan kon, koos men voor een inschrijfformulier dat zou verschijnen op de homepage van walibi.nl. Maar toen het afgelopen donderdag 16.00 uur werd, was er in eerste instantie nergens informatie over de actie te zien.

Door een nieuw technisch probleem bleek het niet mogelijk om de website te updaten. "We hadden te maken met een grote DDoS-aanval op de site, waar we niets aan konden doen, waardoor het aanpassen van de pagina's onmogelijk was", vertelt een Walibi-woordvoerder aan Looopings. Daarop werd besloten om het inschrijfformulier direct te delen op social media. "Zodat toch zo veel mogelijk mensen er gebruik van konden maken."



Twee uur lang de tijd

Het socialmedia-team van het attractiepark vertelde het publiek dat haasten niet nodig was: de actie zou immers twee uur duren. "Goed om te weten is dat je niet precies om 16.00 klaar hoeft te gaan zitten", meldde Walibi bijvoorbeeld via Facebook. "Je hebt namelijk twee uur lang de tijd om je in te schrijven voor de tickets!"



Die belofte heeft Walibi niet waar kunnen maken. Om 17.00 uur is besloten om de actie voortijdig stop te zetten, omdat er al gigantisch veel kortingskaarten waren verkocht. "Jammer je bent te laat", luidde de boodschap. "Deze actie is afgelopen, het maximaal aantal inschrijven is bereikt." De beslissing zorgt op Facebook, Twitter en Instagram voor honderden boze reacties.



Aanfluiting

"Amateurs!", foetert Tom Hendriks bijvoorbeeld. "Belachelijk", sneert Lisa Brons. "Blij maken met een dode mus", oordeelt Marjolein Gadellaa."Wat een puinhoop alweer!", zegt Alex Brandsma. "De actie zou tot 18.00 uur duren en jullie hebben nooit iets gecommuniceerd over andere voorwaarden!" Ook Carola Baker is gefrustreerd. "Ik kon nergens de actie vinden waar ik op moest drukken." Kalinda Gravemaker: "Zeg dan ook niet dat het tussen 16.00 en 18.00 uur is." Emily Pronk: "Wat een aanfluiting zeg."



De Walibi-voorlichter begrijpt dat veel mensen teleurgesteld zijn. "Maar in onze algemene voorwaarden staat altijd dat acties te allen tijde vroegtijdig stopgezet kunnen worden", laat hij weten. "En in de voorwaarden voor deze specifieke actie werd ook vermeld dat sprake zou zijn van een limiet, al heeft niet iedereen deze voorwaarden onmiddellijk kunnen inzien door de storing op de site."



Coulant

De woordvoerder blijft erbij dat Walibi juist coulant is geweest door de actie na de eerste problemen op 1 april te herhalen. "We hadden er ook voor kunnen kiezen om dit niet te doen. En als we de actie maar één uur hadden laten lopen in plaats van twee, was de website waarschijnlijk weer overbelast geraakt."



Het park wil niet kwijt hoeveel mensen uiteindelijk hebben kunnen profiteren van de toegangsbewijzen van 14 euro. "Maar we spreken in ieder geval niet over enkele duizenden personen; het zijn er veel meer."