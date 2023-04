Plopsa Station Antwerp

Youtuber doet zich voor als arts en komt gratis binnen bij Plopsa en Zoo Antwerpen

Een Nederlandse youtuber toont hoe slecht het gesteld is met de beveiliging van Zoo Antwerpen en Plopsa-pretpark Plopsa Station Antwerp. Darshan Boerema (22) werd getipt dat het zeer eenvoudig is om in België tweedehands uni­for­men van ambulancemedewerkers te kopen. Daarmee wandelde hij probleemloos binnen bij de twee toeristische trekpleisters.



Bij de Antwerpse dierentuin vertelde de videomaker dat hij langskwam voor een "veiligheidscheck". Het bleek voldoende om probleemloos toegang te krijgen. Een jaar geleden flikten andere youtubers hetzelfde trucje, destijds met alleen een veiligheidshesje. Kennelijk heeft het dierenpark niet van de flater geleerd.

Bij Plopsa Station werd de nep-ambulancier zelfs persoonlijk verwelkomd door een leidinggevende. Hij geloofde onmiddellijk dat hij tegenover een echte arts stond, zonder te vragen om een identificatie. De medewerker besloot de youtuber zelfs mee te nemen achter de schermen. Daar vertelt hij nietsvermoedend uitvoerig over alle veiligheidsmaatregelen die Plopsa heeft genomen.



Gevaarlijk

Voor Boerema was de actie niet alleen een stunt: hij benadrukt hoe gevaarlijk het is dat dergelijke kledij zo makkelijk doorverkocht kan worden. In de video komt ook politica Marijke Dillen aan het woord, die wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de praktijken.