Foto's: Walibi Holland opent nieuw familiegebied met achtbaan, fietsmolen en fonteinen

Een nieuw familiegebied in Walibi Holland is officieel geopend. Bij de start van het nieuwe Walibi-seizoen op Goede Vrijdag werd ook het gedeelte Speed Zone Off Road in gebruik genomen. Bezoekers vinden er een achtbaan, een fietsmolen, interactieve fonteinen, speeltoestellen, een horecalocatie, toiletten en zitgelegenheden.



Speed Zone Off Road staat in het teken van zanderige, onverharde wegen waar geracet wordt met quads. De aankleding is vrij minimaal, met beschilderde golfplaten en voorwerpen die zijdelings met het thema te maken hebben.

Hoogtepunt is Eat My Dust, een 12 meter hoge familieachtbaan van de Italiaanse fabrikant Zamperla. Een trein, vormgegeven als quads, maakt steeds twee rondjes. Het station moet een garage voorstellen. De topsnelheid bedraagt 40 kilometer per uur.



Schommels

Dezelfde leverancier was verantwoordelijk voor de interactieve fietscarrousel Wind Seekers, waarvan de gondels ontworpen zijn als paramotors. Inzittenden vliegen omhoog als ze trappen. Verder kan er met fonteinen gespeeld worden bij de waterspeeltuin Cooldown. Ook is een speeltoestel neergezet met de naam Play Area. Verder staat er een tafel met schommels eromheen.



Het idee is dat kinderen kunnen spelen terwijl ouders plaatsnemen op het terras. In een felgele container is een horecapunt gevestigd. Er staan warme en koude drankjes, ijsjes en hotdogs op het menu. Bovendien kan er speelgoed gekocht worden. Ernaast bevinden zich toiletten, die te betreden zijn via een klassieke Amerikaanse Airstream-caravan. In het hele gebied geldt een rookverbod.