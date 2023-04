Diergaarde Blijdorp

Blijdorp: doodsoorzaak van gorilla Bokito bekend

Bokito, de beroemde zilverruggorilla van Diergaarde Blijdorp, is overleden aan hartfalen. Dat heeft het Rotterdamse dierenpark vandaag naar buiten gebracht. Gisteren maakte de dierentuin bekend dat het iconische dier dinsdag totaal onverwachts is overleden. Toen was de doodsoorzaak nog onduidelijk.



De primaat overleed terwijl hij onder narcose was. "Inmiddels is er sectie verricht", meldt Blijdorp. "Hieruit is gebleken dat Bokito is overleden aan de gevolgen van hartfalen." Zijn hart wordt nu verder onderzocht bij een universitaire onderzoeksgroep in Engeland, om de achterliggende oorzaak te kunnen achterhalen.

"Zo draagt Bokito na zijn overlijden bij aan wetenschappelijk onderzoek om de gezondheid en het welzijn van mensapen te verbeteren", vult Blijdorp aan. Hoe het nu verder moet met de gorillagroep in Blijdorp, wordt nog bekeken. Daarover overlegt men met de coördinator van het Europese fokprogramma.



Lichaam

Na het overlijden van Bokito werd Blijdorp bedolven onder reacties. "Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende, lieve en meelevende reacties", laat de dierentuin weten. Het lichaam van de gorilla wordt nog bewaard. Onderdelen worden ter beschikking gesteld aan de wetenschap en mogelijk gebruikt voor educatieve doeleinden.