Grote veranderingen in Safaripark Beekse Bergen: de hoofdontwerper aan het woord

Safaripark Beekse Bergen ondergaat een gedaantewisseling: in relatief korte tijd zijn grote delen van het park grondig vernieuwd. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast komt Rick Merkx (30) aan het woord, de energieke hoofdontwerper van de Brabantse dierentuin. Hij vertelt enthousiast over de bouwprojecten waar hij zich de afgelopen jaren mee bezighield. Ook werpt hij een blik op de toekomst.

Op dit moment wordt in het park een gigantische nieuwe Olifantenvallei aangelegd, waar ook antilopes en waterbokken zullen rondlopen. Verder komen er nieuwe verblijven voor hyena's en cheeta's. Merkx onthult waarom de veranderingen nodig zijn en hoe hij te werk gaat bij het ontwerpproces. Wat is het geheim van een goed ontworpen dierenverblijf?

Dankzij een tunnel lopen de bezoekers straks onder de olifanten door. Omdat de dieren hoger geplaatst worden dan de mensen, krijgen gasten volgens de ontwerper veel meer aanzien en respect voor de dieren. Verder vertelt hij dat het in het Safaripark juist kan helpen om bomen, struiken of heuvels weg te halen in plaats van toe te voegen. Een "onpopulaire keuze", geeft Merkx toe. "Maar daardoor krijg je hele leuke verrassingen terug."



Theatershow regisseren

De ontwerper werkt voor moederbedrijf Libéma. In die hoedanigheid is hij ook medeverantwoordelijk voor de ontwikkelingen in drie zusterparken: ZooParc Overloon, AquaZoo Leeuwarden en Dierenrijk in Mierlo. Merkx legt uit hoe hij probeert om voor elke dierentuin een andere stijl te hanteren, passend bij de identiteit van het park. Hij houdt ervan om te spelen met zichtlijnen. "Het is eigenlijk alsof je een soort theatershow aan het regisseren bent."



Als kind droomde Merkx ervan om dierverzorger te worden. In de praktijk bleek het vak van gids toch beter bij hem te passen. In die functie kon hij het al niet laten om zich af en toe ongevraagd te bemoeien met toevoegingen en uitbreidingen. Het had effect: uiteindelijk werd hij door een manager gevraagd om ontwerper te worden. Dat begon met kleine projecten als een stal en een toiletblok, maar tegenwoordig krijgt Merkx de grote klussen.