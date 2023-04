Attractiepark Toverland

Video: achter de schermen bij veiligheidsinspectie in Toverland

Hoe wordt gecontroleerd of attracties in pretparken wel veilig zijn? Daarover gaat een video van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die in ons land toezicht houdt op de veiligheid van speeltoestellen en attracties. In een YouTube-reportage wordt een NVWA-inspecteur gevolgd tijdens een bezoek aan Toverland.



Hij legt uit welke verantwoordelijkheden Toverland heeft en wat de NVWA precies doet. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor onafhankelijke keuringsinstanties, zoals TÜV Nederland. Zij controleren hoe veilig attracties daadwerkelijk zijn. De NVWA houdt een oogje in het zeil door risicogezicht te checken of parken voldoen aan de wettelijke eisen.

"Dit betekent dat inspecteurs naar parken gaan waar op basis van de actuele kennispositie de risico's hoger worden ingeschat", aldus de NVWA. In 2022 inspecteerde men bijvoorbeeld ruim honderd attracties en speeltoestellen in verschillende twintig pretparken. Bij zeven attracties in zes parken werden toen onvolkomenheden geconstateerd.



Vingerbeknelling

Op drie plekken bleek sprake te zijn van een risico op vingerbeknelling. Elders was de elektra niet op orde. En in drie parken was de administratie onvolledig. Alle informatie over onderhoudswerkzaamheden moet op de juiste manier gedocumenteerd worden. Bij latere herinspecties waren alle problemen verholpen.



In de videoreportage van de NVWA, opgenomen in Toverland, wordt onder meer stilgestaan bij spinning coaster Dwervelwind. Bij die attractie vond enkele jaren geleden nog een merkwaardig incident plaats. Een trein van de achtbaan viel halverwege de baan stil, nadat een object tussen de wielen terecht was gekomen.