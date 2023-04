Movie Park Germany

Movie Park Germany vraagt nu geld voor meet-and-greet en kinderattractie

Bezoekers van Movie Park Germany moeten vanaf dit jaar de portemonnee trekken voor twee activiteiten. Een kinderattractie en een meet-and-greet in themagebied Nickland kosten voortaan geld. Het gaat om een fotomoment met de pups van PAW Patrol en de verkeerstuin Teenage Mutant Ninja Turtles: License to Drive.



License to Drive bestaat uit twee verschillende parcoursen: voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar en voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar. Het gedeelte voor de oudere kinderen kan nu alleen nog bezocht worden met een ticket van 5 euro per persoon. Dat is inclusief een gepersonaliseerd rijbewijs.

"De kinderen worden bij binnenkomst gefotografeerd voor het rijbewijs", vertelt een woordvoerder van het Duitse pretpark aan Looopings. "We kregen veel klachten omdat veel mensen dachten dat ze dit rijbewijs sowieso zouden krijgen, terwijl ervoor betaald moest worden. Daarom hebben we dit systeem ingevoerd."



Legoland

De voorlichter benadrukt dat sommige andere attractieparken met verkeerstuinen een vergelijkbaar concept hanteren. Zo vraagt Legoland Deutschland ook 5 euro per persoon voor de Hyundai Legoland Fahrschule, inclusief een eigen rijbewijs.



Verder kost het voortaan geld om op de foto te gaan in de PAW Patrol Lookout Tower, onderdeel van het in 2019 gepende PAW Patrol-gedeelte Adventure Bay. De meet-and-greet-locatie met de figuren uit de populaire animatieserie was de afgelopen jaren niet in gebruik. "We hebben nieuw personeel aangenomen om deze locatie weer open te stellen, op verzoek van het publiek."



QR-code

Voor een ticket betalen bezoekers 10 euro. Er worden professionele foto's gemaakt, zegt de woordvoerder. "Net als bij actiefoto's in attracties zul je daarvoor moeten betalen." Via de website van Movie Park is het mogelijk om vooraf een tijdslot te reserveren. "Als het niet uitverkocht is, kun je ter plekke ook een ticket kopen via een QR-code."