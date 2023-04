Walibi Holland

Naar Walibi Holland voor 14 euro? Twee uur lang goedkope tickets verkrijgbaar

Walibi Holland geeft iedereen de kans om spotgoedkope tickets te bestellen. Op donderdag 6 april verkoopt het pretpark twee uur lang kaartjes voor 14 euro per stuk. Dat is maar liefst 67 procent minder dan de reguliere entreeprijs. Die bedraagt dit jaar 42,50 euro.



De voordelige toegangsbewijzen zijn geldig op elke openingsdag tot en met vrijdag 14 juli. Het aantal beschikbare tickets is ongelimiteerd. Na het aanschaffen moet online op een later moment nog wel de gewenste bezoekdatum geselecteerd worden. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Eigenlijk zou de bijzondere ticketactie op zaterdag 1 april gehouden worden, maar toen werkte de Walibi-website niet. "Dat vinden we superjammer", meldt het attractiepark in Biddinghuizen op social media. "Daarom lanceren we de actie nog één keer."



Onvergetelijke dag

Wie interesse heeft, kan op donderdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur naar walibi.nl surfen en klikken op de 1 april-actie. Het bestelproces wijst zich vervolgens vanzelf, aldus Walibi. "We gaan er alles aan doen om jou een onvergetelijke dag te bezorgen." Het nieuwe Walibi-seizoen start aanstaande vrijdag.