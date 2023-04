Disneyland Paris

Erotiekwinkel promoot gebruik van pikant speeltje in Disneyland Paris

Een bezoek aan Disneyland Paris kan een stuk leuker worden door het gebruik van een spannend speeltje. Dat is althans de boodschap van een online erotiekwinkel. De firma Adult Store UG publiceerde deze week een video van een vrouw die tijdens haar vakantie in Parijs een draadloze, op afstand bestuurbare vibrator draagt.



Het zeventien seconden filmpje geeft enkele suggesties waar het apparaat allemaal gebruikt kan worden: in het vliegtuig, bovenop de Eiffeltoren en tijdens een ritje in een carrousel. Het leidt tot enkele pikante situaties.

Tot slot komt ook Disneyland Paris voorbij. "Of misschien zelfs in Disney?", valt er te lezen. De vrouw maakt een ritje in de attractie Cars Road Trip. Bezoekers zijn daar getuige van explosies en een vloedgolf, terwijl hun karretje heen en weer schudt.



Twee miljoen

Te zien is hoe de reisgenoot van de vrouw een app gebruikt om haar op afstand te plezieren, in de hoop zelf explosies en een vloedgolf te veroorzaken. Via TikTok zijn de beelden de afgelopen dagen al meer dan twee miljoen keer bekeken.