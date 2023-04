Diergaarde Blijdorp

Wereldberoemde Blijdorp-gorilla Bokito onverwachts overleden

Diergaarde Blijdorp rouwt om de dood van de wereldberoemde zilverruggorilla Bokito. Het dier werd in 2007 wereldnieuws toen hij ontsnapte uit zijn verblijf. Gisteren overleed hij op 27-jarige leeftijd. "Geheel onverwacht", laat de Rotterdamse dierentuin weten.



Verzorgers merkten zondag dat Bokito zich niet lekker voelde. Maandag is zijn mest onderzocht en werd hij extra geobserveerd. Toen er dinsdag nog geen verbetering was in de situatie, is besloten om het dier verder te onderzoeken en vocht toe te dienen, onder verdoving.

"Tijdens de narcose is hij overleden", meldt het dierenpark. "De oorzaak is nog niet bekend. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan." Volgens Blijdorp is de gorillagroep "aangeslagen" door de gebeurtenis. Ook onder medewerkers heerst er verslagenheid.



Ernstig gewond

Bokito kwam op 14 maart 1996 ter wereld in Zoo Berlin. In 2005 verhuisde hij naar Rotterdam, in het kader van een Europees fokprogramma. Twee jaar later lukte het de gorilla om uit zijn verblijf te ontsnappen. Daarbij sleurde hij een vrouwelijke bezoeker mee, die ernstig gewond geraakte.



Ze had diverse breuken, een verbrijzelde hand en meer dan honderd beten over haar hele lichaam. Later bleek dat de vrouw Bokito vier dagen per week bezocht en veelvuldig oogcontact met hem maakte. In een restaurant raakten na de aanval op de vrouw nog drie mensen gewond.



Verdovingsgeweer

Uiteindelijk kon de aap na een uur uitgeschakeld worden met een verdovingsgeweer. De ontsnapping en aanval leverden Bokito wereldfaam op. Hij kreeg tien nakomelingen en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot "een sociale familieman", aldus Blijdorp. "Hij zorgde voor rust in de groep en een veilig klimaat voor alle familieleden."



Bokito heeft het zelfs geschopt tot het woordenboek. Volgens Van Dale is de term bokito een "benaming voor een zwaarbehaarde man, een vandaal of relschopper". Ook de afgeleide woorden bokitogedrag ("machogedrag waarmee iemand anderen bedreigt of probeert te imponeren") en bokitoproof ("afscheidingen, omheiningen en ruimtes bestand tegen uitbarstingen van grof geweld") kwamen in het woordenboek terecht.