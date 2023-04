Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park staat filmen van shows voortaan deels toe

De regels voor het filmen en fotograferen van shows in Europa-Park zijn versoepeld. Voorheen was het verboden om een camera te gebruiken tijdens theatervoorstellingen in het Duitse attractiepark. Vanaf dit seizoen mogen er wel beelden gemaakt worden, hetzij onder voorwaarden.



Zo is het nu toegestaan om te fotograferen zonder flits. Ook filmen mag, maar wel zonder flits of externe lamp. Bovendien geldt voor video's een limiet van dertig seconden. Europa-Park probeert daarmee te voorkomen dat filmers te veel overlast veroorzaken en dat shows volledig op internet belanden.

Door bezoekers een halve minuut te laten opnemen, krijgen bezoekers de kans om filmpjes te maken voor bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Dat levert weer reclame op voor Europa-Park. De nieuwe regel wordt voorafgaand aan de shows omgeroepen in het Duits en in het Frans.



Illusion-Show

De belangrijkste theatershows in Europa-Park zijn dit jaar Surpr'Ice presents GalaXia in het Griekse themagebied, Funny Library in het Engelse themagebied en Secret - The Illusion-Show with Vincent Vignaud in het Italiaanse themagebied.