Europa-Park neemt nieuwe statiegeldautomaten in gebruik

Bezoekers van Europa-Park kunnen voortaan eenvoudig hun statiegeld terugkrijgen. Op verschillende plekken in het Duitse attractiepark zijn nieuwe statiegeldautomaten neergezet. Die accepteren naast lege petflesjes ook mokken en bekers van Europa-Park zelf.



Om het gebruik van kartonnen bekers terug te dringen, wordt drankjes in Europa-Park tegenwoordig geserveerd in herbruikbare plastic exemplaren. Zo zijn er bekers met logo's en foto's van de attracties Blue Fire, Wodan, Euro-Mir en Silver Star. Per beker wordt 2 euro borg gevraagd.

Bezoekers hebben na afloop meerdere opties. Ze kunnen de bekers mee naar huis nemen als een souvenirtje, maar ze kunnen zich ook wenden tot één van de automaten. Daarmee is het mogelijk om het statiegeld terug te vragen of te doneren aan een goed doel. Europa-Park koos voor twee organisaties die gelieerd zijn aan het pretpark: Santa Isabel en Einfach Helfen.



Foutje

Een plastic flesje levert 25 eurocent op. Er staat op dit moment nog wel een foutje op de automaten: de Engelse vertalingen van "borg doneren" en "borg incasseren" zijn per ongeluk omgewisseld. Internationale gasten moeten dus goed opletten dat ze niet op de verkeerde knop drukken.