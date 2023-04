Disneyland Paris

It's a Small World keert eindelijk terug: Disneyland Paris maakt openingsdatum bekend

It's a Small World in Disneyland Paris gaat na bijna anderhalf jaar eindelijk weer open. De iconische attractie werd eind november 2021 gesloten voor een ingrijpende opknapbeurt. Eigenlijk zouden de werkzaamheden ongeveer een jaar duren. Vandaag de dag is de wereldberoemde bootjesdarkride echter nog steeds niet operationeel.



Vandaag maakt Disneyland eindelijk een bekend op welke datum de heropening plaatsvindt. Over een maand, op vrijdag 5 mei 2023, kunnen bezoekers weer een muzikale vaartocht maken. Dat is meer dan zeventien maanden na de start van de renovatie.

Abonnementhouders zijn op woensdag 3 en donderdag 4 mei al welkom. Een YouTube-filmpje laat zien hoe medewerkers zich klaarmaken voor de terugkeer van It's a Small World.



Steigers

Tijdens de sluiting heeft Disney geen informatie gedeeld over het groot onderhoud. Het is voorlopig dan ook gissen wat er allemaal gebeurd is. Wat we wel hebben kunnen zien, is dat de façade van de attractie in de steigers is gezet voor schilderwerk. Daarnaast heeft men de wachtrij opgeknapt.



Verder greep Disney de onderhoudsperiode aan om Disney Premier Access toe te voegen aan It's a Small World. Dat is een aparte wachtrij voor mensen die de reguliere wachtrij tegen betaling willen overslaan. Nagenoeg alle grote attracties in het Disney-resort hebben inmiddels zo'n rij.