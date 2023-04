Kermis

Zware brand verwoest loods met kermisattracties in België

Een loods met kermisattracties in de Belgische plaats Nijlen is dinsdagmiddag in vlammen opgegaan. De rookpluim was op kilometers afstand te zien. Hoewel verschillende mensen aanwezig waren, vielen er geen gewonden. Wel is veel kermismateriaal verloren gegaan.



Kermisexploitanten waren in de loods aan het werken aan hun attracties. "Zij hebben letterlijk hun levenswerk in vlammen zien opgaan", zegt plaatsvervangend burgemeester Victor De Groof. Buurtbewoners beschrijven hoe ze meerdere grote ontploffingen hoorden.

De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de loods stonden attracties en wagens van kermisfamilie Vermeylen, waaronder de klassieke thrillride Round Up. Nijlen bevindt zich in de provincie Antwerpen, op ongeveer 35 minuten rijden van de Nederlandse grens.