Kermis

Video: kermisbezoekers zitten twee uur vast in vastgelopen booster

Bezoekers van de kermis in de Duitse stad Hamburg hebben maandag angstige momenten beleefd in een vastgelopen attractie. De 36 meter hoge booster Jekyll & Hyde kwam rond 16.00 uur stil te staan. Op dat moment bevond de arm - met aan weerszijden gondels voor vier personen - zich in de horizontale positie.



Volgens de exploitant was er sprake van een technisch mankement. Toen bleek dat het gevaarte niet meer in beweging zou komen, werd de brandweer opgeroepen. Reddingswerkers zijn zo'n twee uur bezig geweest om alle passagiers uit de twee bakjes te bevrijden. Daarvoor werden ladderwagens ingezet.

Er vielen geen gewonden. Omstanders applaudisseerden toen alle inzittenden weer met beide benen op de grond stonden, melden Duitse media. Tijdens de reddingsoperatie bleef de rest van de kermis gewoon open. Alleen de directe omgeving van de booster was afgezet.