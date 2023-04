Efteling

Foto's: volledige gevel van Carrouselpaleis in de Efteling ontmanteld

Van de gevel van het Carrouselpaleis in de Efteling is nog weinig over. Eind januari werd begonnen met een grote renovatie van het complex, dat onder andere de Stoomcarrousel en het Diorama huisvest. Toen verdwenen al gevelpanelen en decoraties van de linker- en rechterzijde van de façade.



Inmiddels is ook het centrale gedeelte van de voorgevel gedemonteerd. Alleen twee grote schilderingen en wat houten balken bleven over. Alle onderdelen worden achter de schermen opgeknapt, zodat het bouwwerk komende zomer weer piekfijn oogt.

De Efteling verwacht dat het ingrijpende onderhoudsproject eind juni helemaal afgerond is. Ook de dakbedekking moet dan vernieuwd zijn. In de tussentijd blijft de locatie toegankelijk via een zij-ingang. De nostalgische draaimolen draait gewoon.



Waterogel

De Stoomcarrousel staat al sinds 1956 in het sprookjespark. Later zijn de overige onderdelen toegevoegd. Zo opende in 1971 het Diorama. In 1972 volgde het Victoriaans Theater, dat we tegenwoordig kennen als het Carrouseltheater. Tussen 1966 en 2010 was in een zaal naast de molen het Waterorgel te vinden.