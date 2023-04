Tivoli Gardens

Bezoeker geraakt door vallend onderdeel: Deens pretpark betaalt schadevergoeding

Het Deense attractiepark Tivoli heeft een schadevergoeding betaald naar aanleiding van een ongeluk bij een vrijevaltoren. In juni 2019 raakte een persoon gewond toen een onderdeel van de 63 meter hoge freefall tower Det Gyldne Tårn naar beneden viel. Justitie eiste een boete van 140.000 Deense kroon, ongeveer 19.000 euro.



Tijdens schoonmaakwerk liet een medewerker vanaf grote hoogte twee metaalboren naar beneden vallen. Eén ervan landde op het hoofd van een bezoeker. Het Openbaar Ministerie claimde dat het pretpark de veiligheid niet op orde had.

Maar één dag voordat de zaak voor de rechter zou komen, is een akkoord bereikt met het slachtoffer. De zaak is afgehandeld, vertelt een woordvoerder aan Deense media. Tivoli heeft via de verzekering een schadevergoeding betaald. Het bedrag is niet bekendgemaakt.



Afgesloten

Bovendien belooft het park dat tijdens openingstijd niet meer gewerkt wordt aan hoge attracties, met uitzondering van eventuele reddingsoperaties. Werknemers zullen beter getraind worden. Voor de drie hoogste attracties is bovendien een speciaal plan opgesteld, waarbij gebieden worden afgesloten als personeelsleden onderhoud uitvoeren.