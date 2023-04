Dierenpark Taman Indonesia

Overijsselse dierentuin geeft gratis entree in ruil voor appels of peren

Bezoekers van een kleinschalig dierenpark in Overijssel mogen kosteloos naar binnen in ruil voor een dierenmaaltijd. Taman Indonesia, gelegen in het dorpje Kallenkote, is op zoek naar tropisch fruit, noten of schelpdieren voor de bewoners. Wie dergelijke voorwerpen meeneemt, krijgt gratis toegang.



"Heb je een kleine beurs, maar wil je toch graag het dierenpark bezoeken?", meldt de dierentuin. "Dat kan op de zaterdagen." Er wordt gevraagd om vers fruit zoals appels en peren, ongezouten soorten noten of schelpdieren. "Hiermee geef je de dieren in ons park lekker gezond eten."

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: het fruit mag niet zwart of beschimmeld zijn en de noten en schelpdieren mogen niet gezouten en niet gekruid te zijn. Wie van de actie gebruik wil maken, moet vooraf online een gratis reservering maken via de ticketshop.



Tijgerkatten

"Het fruit zal dezelfde dag of de dag erna gevoerd worden", belooft Taman Indonesia. Het park huisvest onder andere Bengaalse tijgerkatten, beermarters, otters, loewaks, muntjakken, eekhoorns, wallaby's, slangen, stekelvarkens en vogelsoorten.