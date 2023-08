Tivoli Gardens

Internetfenomeen Rick Astley zingt monsterhit Never Gonna Give You Up in Deens pretpark

Bezoekers van een pretpark in Denemarken hebben kunnen kijken naar een optreden van een wereldberoemde artiest. De Engelse zanger Rick Astley (57) stond vrijdagavond op het podium in attractiepark Tivoli, gelegen in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Astley werd eind jaren tachtig bekend dankzij zijn hit Never Gonna Give You Up.

Tegenwoordig is het lied vooral populair als internetmeme. Daarbij worden mensen verleid om op een spraakmakende link te klikken, om vervolgens uit te komen bij de belegen muziekvideo van Astley. Het fenomeen kreeg de titel Rickrolling.

Dankzij de online populariteit is de videoclip op YouTube tot nu toe maar liefst 1,4 miljard keer bekeken. Astley trad op in Tivoli als onderdeel van de concertreeks Fredagsrock. Zijn bekendste nummer bewaarde hij voor het laatst.