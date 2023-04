Gardaland Resort

Foto's: Jumanji-doolhof geopend in Italiaans pretpark Gardaland

Bezoekers van het Italiaanse pretpark Gardaland kunnen vanaf dit jaar dwalen door de wereld van Jumanji. Nadat vorig jaar al de darkride Jumanji - The Adventure opende, presenteert het attractiepark in 2023 Jumanji - The Labyrinth. Het doolhof staat in het teken van de bekende avonturenfilms van Sony Pictures. Enkele dagen geleden vond de opening plaats.



Jumanji - The Labyrinth is een walkthrough-beleving met speciale effecten. De attractie begint en eindigt met een ronddraaiende ton met lampjes. Verder komen bezoekers onder andere een Arabische markt en een overdekt spiegeldoolhof tegen. Ondertussen horen ze boodschappen uit de wereld van Jumanji.

Het laatste gedeelte bestaat uit een stenen labyrint met tropische beplanting. Er zijn ook rotspartijen met een waterval. Jumanji - The Labyrinth bevindt zich bij Ristorante Aladino, tussen piratendarkride I Corsari en bioscoopzaal Cinema 4D Experience. De ervaring is vergelijkbaar met de vorig jaar geopende walkthrough The Magical Forest in zusterpark Legoland Windsor.



Exclusief

Gardaland-eigenaar Merlin Entertainments heeft een deal gesloten om het merk Jumanji exclusief te mogen gebruiken in meerdere parken. Later dit jaar opent het Engelse pretpark Chessington World of Adventures een wing coaster in dezelfde stijl.