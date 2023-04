Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Marketingmanager Wildlands nu aan de slag voor Attractiepark Slagharen

Attractie- en Vakantiepark Slagharen heeft een nieuwe commercieel manager. Erik Veenstra (43) mag zich sinds deze week hoofd marketing noemen bij het Overijsselse pretpark. Hij is afkomstig van Wildlands Adventure Zoo Emmen, waar hij de afgelopen zeven jaar werkzaam was in verschillende functies.



De afgelopen jaren was Veenstra in het Drentse dierenpark als manager verantwoordelijk voor marketing, communicatie en sales. In Slagharen gaat hij dezelfde taak vervullen. Daarbij is hij de vervanger van Jo Ann Venema. Hij maakt ook deel uit van het achtkoppige managementteam, onder leiding van algemeen directeur Dave Storm.

Veenstra kijkt naar eigen zeggen met trots terug op de ontwikkeling die Wildlands de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. "De ervaringen die ik daar heb opgedaan, neem ik mee voor deze fantastische nieuwe uitdaging in Slagharen", vertelt hij aan Looopings.



Toekomstplannen

De nieuwe marketing director, zoals de functie officieel wordt genoemd, verheugt zich op de ambitieuze toekomstplannen van Slagharen. "Het park is volop in ontwikkeling, op het gebied van attracties, entertainment, evenementen en verblijfsaccommodaties. Het is geweldig om daar deel van uit te mogen maken."



Veenstra komt uit het Drentse Assen. Voordat hij aan de slag ging voor Wildlands, vervulde hij meerdere managementfuncties bij hotels. "Dus bij Slagharen komen voor mij meerdere werelden samen: ik kan me nu bezighouden met zowel leisure als overnachtingen."