Plopsaland De Panne

Vrouw naar het ziekenhuis na ongeluk met waterattractie Plopsaland

In Plopsaland De Panne is vanmiddag een vrouw gewond geraakt bij de Mega Mindy Jetski. Dat is een waterattractie bestaand uit een molen met op en neer zwiepende gondels, waarin de bezoekers tijdens de rit blijven staan. Het slachtoffer kwam even voor 17.00 uur in het water terecht, waarna ze geraakt werd door het draaiende gevaarte.



Volgens omstanders draaide de Mega Mindy Jetski terwijl niet iedereen op de juiste plek stond. Een kindje viel in het water. De vrouw in kwestie zag het gebeuren en probeerde het kind uit de vijver te vissen. Daarbij kwam ze zelf ten val. Ze raakte gewond aan haar onderarm, vertellen ooggetuigen aan Looopings.

Na het incident zijn de jetski's vrij snel stopgezet. Hulp liet wel lang op zich wachten. Aanwezigen beschrijven hoe de vrouw minutenlang in het water stond, roepend van de pijn. Uiteindelijk hebben andere bezoekers haar uit het water kunnen halen.



Menselijke fout

De vrouw is met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze verkeert niet in levensgevaar, meldt de Vlaamse politie. Een woordvoerster van Plopsa bevestigt dat sprake was van een menselijke fout: technisch is de Mega Mindy Jetski in orde. Er loopt nog een onderzoek naar de precieze toedracht. Dat wil Plopsa nu afwachten.