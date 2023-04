Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: mascotte Europa-Park op twee plekken tegelijk te zien

Eén van de mascottes van Europa-Park lijkt zichzelf te kunnen klonen. Op bepaalde momenten kunnen bezoekers van het Duitse attractiepark een personage tegelijkertijd op meerdere plekken zien. Een video toont hoe de haan Louis aan het optreden is in een theatertje, terwijl hij ook op het plein ernaast aanwezig is voor een meet-and-greet.



Normaal gesproken doen pretparken hun best om de illusie in stand te houden dat er van elke mascotte maar één exemplaar bestaat. In Europa-Park gaat dat dus niet altijd goed. De beelden werden gemaakt bij de Junior Club Studios in het Nederlandse themagebied.

Louis is één van de vier vaste personages van Europa-Park. Hij vertegenwoordigt het Franse themadeel. De haan wordt gezelschap gehouden door de muizen Ed en Edda Euromaus, de steenbok Böckli en de olifant Eurofant. Waterwereld Rulantica heeft een eigen gezicht: de paarse inktvis Snorri.