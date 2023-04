Efteling

Efteling past procedure aan na afbreken van achtbaanbeugel

De Efteling heeft de opstartprocedure bij achtbaan Joris en de Draak aangepast. Aanleiding is een incident op zondag. Een gedeelte van een veiligheidsbeugel brak toen af, tot grote verbazing van aanwezige bezoekers en personeelsleden.



De houten rollercoaster bleef operationeel, maar een woordvoerder beloofde dat bekeken zou worden wat er precies is gebeurd en welke acties er noodzakelijk waren. "Alles is gecheckt en oké bevonden", laat hij nu weten.

"Uiteraard doen we wel grondig onderzoek naar dit voorval. Daarover hebben we contact met de leverancier en de keuringsinstantie." Joris en de Draak werd gebouwd door de Amerikaanse firma Great Coasters International. Voor het keuren van Efteling-attracties is TÜV Nederland verantwoordelijk.



's Ochtends

Men heeft alvast wel een aanpassing doorgevoerd: de opstartprodcedure van de attractie is aangescherpt. Efteling-medewerkers zullen de beugels 's ochtends nog beter inspecteren. "Het gaat om een bepaalde manier van controleren, waarbij de beugels extra goed gecheckt worden."