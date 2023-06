Efteling: Danse Macabre

Efteling-medewerkers kunnen Spookslot-NFT vanaf vandaag verhandelen

Voor medewerkers van de Efteling kan de handel in NFT's beginnen. Het attractiepark heeft eerder dit jaar NFT's uitgedeeld aan het personeel: digitale sleutels. Daarmee is het mogelijk om op internet een 3D-model van het Spookslot te betreden. Vanaf vandaag - donderdag 1 juni - mogen deze digitale eigendomsbewijzen verhandeld worden.

Om het gesloopte Spookslot toch te kunnen bewaren voor het nageslacht, liet de Efteling een 3D-model maken van de binnen- en buitenzijde van het oorspronkelijke attractiegebouw. Iedereen kan sinds vorige week online virtueel om de spookruïne heen wandelen. Een NFT dient als een toegangsbewijs om daadwerkelijk naar binnen te gaan.

Nu kan iedereen tegen betaling eigendom worden van zo'n Spookslot-NFT. Bieden is mogelijk via een pagina op OpenSea, een speciale NFT-marktplaats. Daarvoor moeten geïnteresseerden wel beschikken over een eigen cryptowallet: een digitale portemonnee voor cryp­to­va­lu­ta. Afrekenen gebeurt dan ook niet in euro's, maar in een virtuele valuta met de naam ether (ETH).



Vraag en aanbod

Op OpenSea worden momenteel zo'n 1800 geanonimiseerde Spookslot-NFT's aangeboden door werknemers van de Efteling. De waarde zal afhankelijk zijn van vraag en aanbod. Er zijn ook al enkele medewerkers die zelf een prijs hebben opgegeven waarvoor ze bereid zijn om hun sleutel direct te verkopen.



Op dit moment wordt het goedkoopste eigendomsbewijs aangeboden voor 0,08 ETH, ongeveer 140 euro. Er is ook iemand die 5 ETH voor zijn of haar NFT wil hebben: zo'n 8700 euro. Wie interesse heeft, kan terecht op opensea.io/collection/spookslot. Eigenlijk had de marktplaats weken geleden al actief moeten zijn. Het project liep meermaals vertraging op.



Verbijstering

Het complexe concept werd halverwege maart aangekondigd. Toen duidelijk was dat het niet om een 1 aprilgrap ging, reageerden Efteling-liefhebbers boos, verbaasd en teleurgesteld op social media. Zij snappen niet waarom de Efteling de handel tussen personeelsleden en fans op deze manier stimuleert. Dat er cryptowallets en cryptovaluta nodig zijn om het Spookslot nog eens te kunnen zien, zorgde eveneens voor massale verbijstering.



Toch is er ook een manier om de veelbesproken 3D-creatie gratis te bekijken. Door een ict-blunder van jewelste kwamen de Spookslot-modellen eind maart op straat terecht. Dankzij dat lek hebben talloze personen de buiten- én binnenkant van het virtuele Spookslot al kosteloos kunnen bewonderen. Het is de vraag hoeveel mensen nu alsnog moeite gaan doen om zelf een NFT te bemachtigen.