Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Zestig jaar Slagharen: pretpark brengt jubileumpin uit

Het zestigjarig bestaan van Attractiepark Slagharen wordt dit jaar op verschillende manieren gevierd. Eén van de extra's rond het jubileum is de komst van een speciale jubileumpin. Pinverzamelaars kunnen het aandenken nu vinden in de souvenirwinkels van het Overijsselse pretpark.



De nieuwe pin is vormgegeven als een oranje rozet met een lint en het getal 60. Eronder prijken de letters uit het huidige Slagharen-logo. "Dit is een product ter ere van het zestigjarig jubileum", valt te lezen op de achterzijde van een bijbehorend kaartje. Daarop staat ook het volledige logo.

Eén pin kost 7,95 euro. De oplage is niet bekendgemaakt. Het product wordt alleen verkocht in het park: Slagharen heeft op dit moment geen webshop.



Shetland Ponypark

De trekpleister in de gemeente Hardenberg opende in 1963 onder de naam Shetland Ponypark Slagharen. Zestig jaar later is de bestemming uitgegroeid tot een vakantiebestemming met bungalows, wigwams, een camping, een attractiepark en een waterparadijs.