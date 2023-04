Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen zet internationale medewerkers in om personeelstekort op te lossen

Attractie- en Vakantiepark Slagharen heeft een manier gevonden om ondanks een hardnekkig personeelstekort toch aan voldoende medewerkers te komen. Het Overijsselse pretparkresort zette een groep van enkele tientallen Spaanse arbeidskrachten aan het werk. De Engelssprekende Spanjaarden springen dit jaar bij in de horeca en op andere operationele afdelingen.



Voor Attractiepark Slagharen is het vinden van voldoende personeel al geruime tijd één van de grootste uitdagingen. "We hebben veel medewerkers uit de regio die jaarlijks terugkeren en daar zijn we erg blij mee", legt een woordvoerder uit. Toch ontstaan er soms gaten in de planning.

Het kwam de afgelopen jaren regelmatig voor dat horecalocaties of attracties gesloten moesten blijven omdat er niet genoeg werknemers voorhanden waren. De komst van de Spaanse collega's vormt een welkome oplossing.



Hoofdkantoor

"We zijn met hen in contact gekomen via een Nederlands bureau dat werft op de Spaanse markt", legt de voorlichter uit. "De eerste contacten komen vanuit ons hoofdkantoor." Slagharen hoort bij de groep Parques Reunidos, gevestigd in Madrid.



Vorig seizoen verwelkomde het park al enkele Spaanse medewerkers. "Zij vonden het zo leuk dat ze zelf ook zijn gaan flyeren voor ons." De samenwerking bevalt goed. "We zijn erg tevreden met zowel het aantal als de kwaliteit. Op dit moment kunnen we alle locaties die we open willen hebben ook daadwerkelijk openen voor onze gasten."



Oekraïners

Naast de Spanjaarden heeft Slagharen momenteel ook Oekraïners in dienst, als onderdeel van een samenwerking tussen de gemeente Hardenberg en overheidsorganisatie UWV. De woordvoerder benadrukt dat zorgen over het personeel niet helemaal tot het verleden behoren: er worden nog steeds nieuwe mensen geworven. In het hoogseizoen, als de bezoekersaantallen stijgen, zijn immers weer meer medewerkers nodig.