Europa-Park Erlebnis-Resort

Trein van spinning coaster Europa-Park vastgelopen: karretjes gedemonteerd

De spinning coaster Euro-Mir in Europa-Park is vanmiddag stilgevallen. Rond 13.00 uur liep een trein van de achtbaan in het Russische themagebied vast. De karretjes hadden niet genoeg snelheid om een heuvel te halen. Tijdens het incident was de attractie in bedrijf, met bezoekers.



Zij moesten geëvacueerd worden door medewerkers. Er ontstond geen paniek, vertellen ooggetuigen aan Looopings. De achtbaan werd gesloten voor publiek. Toen iedereen uit de karretjes was gehaald, kon het demonteren van de vastgelopen gondels beginnen.

Daarvoor werd een mobiele hijskraan ingezet. Ook verschenen er houten pallets, een stuk rail en een heftruck. Bouwhekken met blauwe doeken zorgden ervoor dat passanten geen last hadden van de werkzaamheden. Om 16.50 uur, minder dan vier uur na het optreden van het probleem, was de coaster weer operationeel.



Spiraallift

Euro-Mir, gebouwd door huisleverancier Mack Rides, opende in 1997. De 28 meter hoge attractie bestaat uit een spiraallift gevolgd door een bochtig parcours. Tijdens de rit worden de karretjes meermaals gedraaid. Normaal gesproken bedraagt de topsnelheid 80 kilometer per uur.