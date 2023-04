Attractiepark Toverland

Toverland leent bootje van waterattractie uit voor eindexamengala

Toverland geeft iemand de gelegenheid om op spectaculaire wijze te arriveren bij een eindexamengala. Wie dit jaar de middelbare school afsluit met een feestavond, kan meedoen aan een actie van het Limburgse attractiepark. De prijswinnaar krijgt de beschikking over een bootje van vaartocht Merlin's Quest.



Op veel plekken in Nederland is het een traditie om met een zo bijzonder mogelijk vervoersmiddel aan te komen bij het eindexamengala. Naast bijvoorbeeld limousines, huifkarren en oldtimers kan er nu ook gepronkt wordt met een originele Toverland-boot.

Het bijna 6 meter lange vaartuig wordt op een kar gezet. Op die manier kunnen feestvierders in de boot naar het gala gebracht worden. "Bij Toverland zijn we dagelijks bezig met het creëren van magische gelukservaringen en met deze actie willen we laten zien dat we dit ook buiten onze grenzen kunnen", zegt een woordvoerder.



Motivatie

In de boot is plek voor maximaal acht personen. Meedoen kan tot en met maandag 10 april door via de website toverland.com/gala een motivatie in te sturen. De winnaars krijgen ook een dagje Toverland cadeau. "Om samen hun tijd op de middelbare school af te sluiten", aldus de voorlichter.