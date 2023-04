Efteling

Efteling Hotel krijgt komende zomer een nieuw uiterlijk

De Efteling knapt het bekende Efteling Hotel op. De komende maanden wordt het exterieur van het viersterrenhotel uit 1992 grondig onder handen genomen. Zo krijgen de iconische koepeldaken een nieuwe kleur. Ook rond de ramen worden nieuwe kleuren aangebracht. Volgende week starten de werkzaamheden.



Begin 2021 zijn 102 kamers van het Efteling Hotel gerenoveerd. Het hotel was destijds ruim twee maanden dicht. Nu is de buitenkant aan de beurt. Met de nieuwe stijl wordt voortgeborduurd op het uiterlijk van de recent vernieuwde kamers. Op die manier wil de Efteling de binnen- en buitenzijde op elkaar afstemmen.

Het Efteling Hotel moet een groot luchtkasteel voorstellen. De koepeldaken op de torens, die nu nog feloranje zijn, worden straks goudgelig. Rond de ramen brengt men donkerblauwe accenten aan. "Dat zorgt straks voor een compleet andere aanblik", belooft de Efteling.



Begane grond

Tijdens de opknapbeurt blijft het hotel gewoon toegankelijk. Rond de zomer moet de klus afgerond zijn. Op een later moment wordt ook het interieur van de begane grond gerenoveerd, in dezelfde stijl. Daar bevinden zich de receptie, een barretje, een groot restaurant en een souvenirwinkel.



Het Efteling Hotel ligt aan de Midden-Brabantweg, achter Vogel Rok. Hotelgasten kunnen het attractiepark betreden via een speciale ingang in speeltuin Kleuterhof. Volgend jaar opent de Efteling een nieuw hotelcomplex: het Efteling Grand Hotel, gesitueerd bij de hoofdentree.