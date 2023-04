Doloris

Surrealistisch doolhof Doloris opent tweede vestiging in Utrecht

Doloris' Meta Maze, een surrealistisch kunstdoolhof, krijgt een tweede vestiging. Sinds 2019 is Doloris te vinden in Tilburg. Vanaf 2024 kan de bijzondere trekpleister ook beleefd worden in Utrecht. In het Wisselspoor-gebied komt een soortgelijke ervaring, maar wel bijna twee keer zo groot.



In Tilburg kunnen bezoekers op eigen tempo veertig verschillende kamers ontdekken. Ze wandelen, klimmen en klauteren langs bizarre en wonderlijke scènes, bedacht door kunstenaars. Daarmee is het labyrint een soort combinatie van een museum, een spookhuis en een escape room, al wordt geen gebruikgemaakt van schrikeffecten en hoeven aanwezigen niet per se te ontsnappen. Ze mogen zo lang blijven als ze willen.

Dat concept wordt gekopieerd naar Utrecht, al zal het aantal kamers fors hoger liggen. Oprichter Joep van Gorp verwacht dat Doloris in Utrecht zeventig verschillende ruimtes zal tellen. Die worden op dit moment ontworpen. Men werkt samen met lokale kunstenaars, zoals in Tilburg ook het geval was. De initiatiefnemers spreken over "een 2.0-versie van het doolhof".



Industriële hal

"Bezoekers kunnen straks eindeloos verdwalen door deze indrukwekkende en unieke wereld", aldus Van Gorp. Hij liet zijn oog vallen op een oude industriële hal, waar ooit treinen werden onderhouden. De oprichter verwacht dat Doloris in Utrecht eveneens een succes zal worden, omdat er veel mensen wonen "die op zoek zijn naar avontuur en plezier".