Efteling

Onderdeel van veiligheidsbeugel raakt los bij houten achtbaan Efteling

In de Efteling is zondag een gedeelte van een veiligheidsbeugel afgebroken. Bij houten achtbaan Joris en de Draak kwam een onderdeel van de beugel in één van de karretjes los, zo meldt een bezorgde bezoeker op Twitter. Ondanks het merkwaardige voorval is de attractie vandaag gewoon weer operationeel.



"Ik zat vandaag met de beugel los in m'n handen in Joris en de Draak", schrijft Stanley Vis in een bericht aan de Efteling. "Een medewerker heeft hem er helemaal afgehaald. Ik neem aan dat jullie de staat van de beugels goed checken voordat er straks een kind uitvalt?"

In een privébericht vult Vis aan dat het incident plaatsvond bij de Water-baan van Joris en de Draak. "De trein mocht niet vertrekken, iedereen moest eruit. De attractie ging vervolgens in storing en zowel de trein van Water als Vuur werd uit de baan gehaald. Ze zijn toen met twee in plaats van vier treinen verdergegaan."



Acties

Een voorlichter van de Efteling kan tegenover Looopings niet vertellen hoe het ongeval kon gebeuren. "We zoeken nog uit wat er precies is gebeurd en welke acties noodzakelijk zijn", laat hij weten. Hoewel men dus nog geen idee heeft hoe de beugel kon afbreken, denkt het management dat Joris en de Draak in de tussentijd wel gewoon veilig kan draaien.







De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), verantwoordelijk voor de veiligheid van attracties, is op de hoogte van de gebeurtenis. Een NVWA-woordvoerder laat weten contact te hebben met de Efteling over het incident. Hij benadrukt dat er op dit moment geen wettelijke plicht is om dergelijke gebeurtenissen bij het agentschap te melden.



75 kilometer per uur

De beugels van Joris en de Draak bestaan uit een stang met aan het uiteinde een rechthoekig bovenstuk, dat tegen de buik of benen wordt geklemd. Dit bovenstuk kwam op één plek deels los. De rollercoaster werd dertien jaar geleden gebouwd door de Amerikaanse fabrikant Great Coasters International. Treinen halen een topsnelheid van 75 kilometer per uur.