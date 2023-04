Beekse Bergen

Wilde dieren spotten vanuit je bed: Beekse Bergen opent nieuw Safari Hotel

Wie blijft slapen in het nieuwe Safari Hotel van Beekse Bergen, wordt wakker met uitzicht op de wilde dieren. In 2018 opende de eerste fase van het Safari Resort, grenzend aan Safaripark Beekse Bergen. Naast lodges en safaritenten zijn daar nu ook volwaardige hotelkamers te vinden. Afgelopen week is het splinternieuwe Safari Hotel officieel in gebruik genomen. Een videocompilatie van Looopings toont wat je kunt verwachten.



Pal naast twee bestaande leeuwenvlaktes werd een nieuw gebied aangelegd met de naam Wongo. Er zijn hotelgebouwen omheen gezet, met in totaal 112 kamers en suites. Vanuit de slaap- of woonkamers kijken vakantiegasten uit over een uitgestrekte savanne met giraffen, zebra's, struisvogels, witte neushoorns, runderen en antilopes. De kamers beschikken eveneens over een eigen terras. Inchecken kan volledig digitaal.

Ook verscheen er een nieuw centrumgebouw: Hogon House. Het complex huisvest buffetrestaurant Amma - dat ook gebruikt wordt voor het serveren van het ontbijt - en het zeer luxe à-la-carte-restaurant Nommos. De bouwstijl is geïnspireerd op de Malinese bevolkingsgroep Dogon. Bij winterse temperaturen zijn de dieren soms niet de hele dag zichtbaar. Dan mogen bezoekers onder begeleiding een kijkje nemen in de stallen.



Provincie

Volgens Beekse Bergen bleek er na de opening van het Safari Resort veel behoefte te zijn aan kortere verblijven, vanaf één nacht, plus luxere horeca. Zo ontstond het plan voor het hotel. De bouw kostte meer dan 30 miljoen euro. Eigenaar Libéma leende een deel van het bedrag van de provincie Noord-Brabant. Als tegenprestatie wordt geld gestoken in het Leisure Ontwikkel Fonds van de overheid, bedoeld om kleinere initiatieven op het gebied van recreatie te stimuleren.