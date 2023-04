Kermis

Kermisbezoeker beukt stalen hek omver bij gesloten glijbaan

Een kermisattractie in Helmond is opnieuw het slachtoffer geworden van een vandaal. Vorige week dook een filmpje op van een man die na sluitingstijd van de matjesglijbaan Crazy Slide gleed. Hij knalde daarbij op volle snelheid tegen een stalen hek aan.



Dat hek wordt 's avonds op de glijbaan gezet zodat onverlaten er geen gebruik van kunnen maken. Brutale Helmonders laten zich echter niet zo makkelijk tegenhouden, zo is wederom gebleken. Een nieuwe video toont hoe iemand het trucje nog eens dunnetjes overdoet.

Dit keer is de glijsnelheid echter zo hoog dat het hek omver wordt gebeukt en naar beneden valt. Het gevaarte komt vervolgens op de illegale glijder terecht. Degene die de actie filmt, is ondertussen onophoudelijk aan het schaterlachen. De beelden zijn te bekijken op videosite Dumpert.