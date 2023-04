Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Attractiepark Slagharen opent vernieuwde darkride Red Bandits Adventure

De vernieuwde attractie Red Bandits Adventure in Attractiepark Slagharen is nu open voor publiek. In enkele maanden tijd heeft de oude bootjesdarkride Wild West Adventure een gedaantewisseling ondergaan. Voortaan staat de overdekte familieattractie in het teken van boevenbende Red Bandits, bekend van het entertainmentprogramma van Slagharen.



De boeven zijn op zoek naar nieuwe bendeleden. "Voor je lid kunt worden zullen we moeten kijken of je de moed hebt die een Red Bandit nodig heeft", valt te lezen op een bord in de wachtrij. Wie zich wil aansluiten bij de klungelige bandieten, kan in een bootje stappen voor een avontuurlijke tocht over een ondergrondse rivier door de mijnen.

Ten opzichte van voorganger Wild West Adventure werden de in- en uitgang omgewisseld. Bezoekers betreden de attractie nu via een aparte gang in een naastgelegen souvenirwinkel, die voortaan Adventure Shop heet. Vervolgens wandelen ze het attractiegebouw binnen via een opening in de rotsen.



Stinkdieren

De bootjes varen langs verschillende scènes waarin de bandieten onder andere geconfronteerd worden met stinkdieren, vleermuizen, een slang en een beer. Ook hebben ze dynamiet mee naar binnen gesmokkeld. Wanneer blijkt dat de bezoekers de zeven minuten durende tocht hebben overleefd, wordt feestgevierd rond een kampvuur met muziek, dans en vuurwerk.



De rotspartijen in de decors bleven onaangetast. Ook de watervallen zijn gebleven. Wel is een vuureffect verwijderd. Op de achtergrond klinkt nu voortdurend een westerndeuntje van de Duitse muziekleverancier IMAscore. Voor het ontwerp was de Leisure Expert Group uit Amsterdam verantwoordelijk.