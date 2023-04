Leveranciers

Duitse attractiebouwer komt op 1 april met plan voor bierfietsachtbaan

Een Duitse attractiebouwer heeft 1 april aangegrepen om een bijzonder nieuw concept te lanceren: de bierfietsachtbaan. Fabrikant Maurer Rides liet zich inspireren door de bekende bierfietsen uit grote steden én de bierhallen van het beroemde Oktoberfest. Zo ontstond de zogeheten beer garden coaster.



"Een achtbaan is iets speciaals wat bij elk volksfeest hoort", legt Maurer uit. "Maar waarom geen achtbaan voor een biertuin?" Ontwerpen voor de ludieke bierattractie verschenen op social media. Passagiers zouden plaats moeten nemen op één van de vijf fietsen aan weerszijden van een langwerpige kar.

Daar kunnen ze biertjes nuttigen terwijl ze zichzelf vooruit trappen. Van veiligheidsbeugels lijkt geen sprake te zijn. Maurer Rides beweert dat het achtbaantype momenteel ontwikkeld wordt en binnenkort te beleven is in de stad München. Die kans is echter klein: de datum 1 april werd niet voor niets gekozen.